Телеканал «Пятница!» прокомментировал смерть танцора Дмитрия Красилова: «Заряжал нас позитивом и своей харизмой»

«Сегодня не стало актера и телеведущего Дмитрия Красилова. Он был постоянным соведущим «Битвы шефов». Заряжал нас позитивом и своей харизмой. Выражаем соболезнования всем родным и близким Дмитрия», – гласит сообщение.

Вероятной причиной смерти Красилова называют болезнь сердца. Однако точную причину эксперты смогут назвать только после вскрытия тела. Многие звезды были знакомы с танцором и выразили свои соболезнования его родным.

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«Эх, тезка, тезка! Как же ты так? 29 лет всего. Добрый, позитивный, открытый парень... и ушел . Сердечная недостаточность. Как Артем, верный мой помощник в 2017 году», – заявил Дмитрий Маликов.

«В это невозможно поверить… Дима Красилов! Пухляш! Ты всегда в нашей памяти… веселый, беззаботный, добродушный… живой! Покойся с миром», – написал Стас Костюшкин.

«Более светлого человека, наверное, я не встречала давно.. Это какая-то мгновенная любовь у нас произошла. Очень солнечная, родственная. Никогда не слышала тебя без смешинки в голосе. Как тебе это удавалось?…Да, вся страна мигом влюбилась в Пухляша… Дим, мамочку твою обнять хочется.. Устрой там *****, как обещал еще здесь.. Давно не плакала», – выразила свои переживания Лолита Милявская.