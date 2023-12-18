Марина Александрова поделилась новым фото с мужем, опровергнув слухи о разводе

Марина Александрова является известной актрисой. В ее копилке десятки ролей. Многие зрители ее знают по сериалу «Екатерина». Она обычно много времени уделяет съемкам. При этом артистка больше 10 лет состоит в браке с режиссером Андреем Болтенко.

У них растут сын Андрей и дочка Екатерина. Примечательно, что недавно поклонники были обеспокоены тем, что звезда перестала делиться кадрами с мужем. Они заподозрили, что супруги могли развестись.