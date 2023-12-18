Марина Александрова поделилась новым фото с мужем, опровергнув слухи о разводе

Марина Александрова является известной актрисой. В ее копилке десятки ролей. Многие зрители ее знают по сериалу «Екатерина». Она обычно много времени уделяет съемкам. При этом артистка больше 10 лет состоит в браке с режиссером Андреем Болтенко.
У них растут сын Андрей и дочка Екатерина. Примечательно, что недавно поклонники были обеспокоены тем, что звезда перестала делиться кадрами с мужем. Они заподозрили, что супруги могли развестись.
На этот раз Александрова развеяла все слухи о проблемах в семье. Она выложила новое фото с возлюбленный. Кадр был сделан во время прогулки. Болтенко обнимал свою жену на заснеженной улице. Актриса выглядела счастливой. Она обработала фото, наложив свой любимый черно-белый фильтр.
«Выходной», – написала звезда. «Скоро каникулы», – добавила она хэштег.
Поклонники восхитились снимком. Многие также редко видят мужа Марины, что стали спрашивать, кто с ней заснят. Отметим, что артистка ообычно не говорит о личной жизни. Она объясняет это тем, что хочет, чтобы люди оценивали ее работу, а не то, какая она жена и мама.
Марина Александрова с мужем. Фото: соцсети Марины Александровой