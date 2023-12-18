Лера Кудрявцева заявила, что переживает шок из-за смерти композитора Ары Мартиросяна

Лера Кудрявцева уже давно стала знаменитостью. Многие певцы выросли на ее глазах. Она регулярно общается с селебрити. Ведущая шоу «Секрет на миллион» дружит со большим количеством звезд. Недавно она заболела и провела несколько дней в больнице.
Тогда блондинка обрушилась с критикой на тех, кто заспамили ее телефон сообщениями, в которых пытались узнать о ее самочувствии. Она получила воспаление легких, поэтому почти не вставала с постели. А теперь телеведущая узнала печальную новость, которая ее еще сильнее расстроила.
Композитор Ара Мартиросян умер в 46 лет. Он находился в медицинском центре «Наири». Отмечается, что причиной его смерти стала острая дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность. Врачам не удалось его спасти. Лера была поражена случившемуся.
«Господи! Я только что узнала, что не стало моего друга, артиста, композитора и просто чудесного человека Ары Мартиросяна. Ара, как же так. Я просто в шоке…», — написала звезда в соцсети.
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Она добавила, что не раз с ним виделась и даже вспомнила про теплое общение в Париже. Тогда с Аветом Барсегяном они обсуждали свои планы на будущее. Телеведущая заявила, что никогда не забудет своего друга.