Лера Кудрявцева заявила, что переживает шок из-за смерти композитора Ары Мартиросяна

Лера Кудрявцева уже давно стала знаменитостью. Многие певцы выросли на ее глазах. Она регулярно общается с селебрити. Ведущая шоу «Секрет на миллион» дружит со большим количеством звезд. Недавно она заболела и провела несколько дней в больнице.

Тогда блондинка обрушилась с критикой на тех, кто заспамили ее телефон сообщениями, в которых пытались узнать о ее самочувствии. Она получила воспаление легких, поэтому почти не вставала с постели. А теперь телеведущая узнала печальную новость, которая ее еще сильнее расстроила.