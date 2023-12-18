Мошенник под видом Буйнова пытался обмануть директора певца на 10 тысяч долларов

Александр Буйнов является певцом и известным шоуменом. Обычно он не попадает ни в какие скандалы. Но на этот раз его именем воспользовался мошенник. Неизвестный вступил в диалог с директором певца Сергеем Пудовкиным и прислал несколько видео, на котором словно был запечатлен артист.
Но оказалось, кадры были не настоящими. С помощью дипфейка он попытался развести директора на 10 тысяч долларов. Примечательно, что мошенник делился камерами из самолета. И настоящий Буйнов в это время тоже был в самолете.
Пудовкин был поражен. Он признался, что несколько дней вел переписку, как думал, с Александром Буйновым, который просил у него 10 тысяч долларов. Оказалось, что это не Буйнов, хотя сам аккаунт принадлежит певцу. У самого Александра этой переписке в мессэнджере нет. Артист даже не знал о происходящем.
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«Таким образом произошла попытка похитить, выманить десять тысяч USDT или десять тысяч долларов», — поделился Пудовкин с сайтом Teleprogramma.pro.
Переписка Сергея Пудовкина с мошенником. Фото: личный архив Сергея Пудовкина