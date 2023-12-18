Муж Леры Кудрявцевой пришел на занятие пятилетней дочки по гимнастике

Лера Кудрявцева уже давно работает на телевидении. Она ведет несколько передач. Этот декабрь выдался особенно сложным. Блондинка отвела несколько больших концертов и заболела. После госпитализации в Минске она вернулась в Москву и продолжила вести мероприятия, а также съемки в шоу.

Тем временем ее муж Игорь Макаров занимается воспитанием дочки Марии. У пятилетней наследницы звезды, которая ходит в элитный садик, на днях состоялись отчетные занятия по гимнастике.