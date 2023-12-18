Танцор из клипа Little Big Дмитрий Красилов найден мертвым в своей квартире

Дмитрий Красилов. Фото: соцсети Дмитрия Красилова

29-летний танцор и шоумен по прозвищу Пухляш Дмитрий Красилов умер в Москве.

Умер танцор и шоумен Дмитрий Красилов, о чем стало известно 18 декабря. Он был известным танцором, а также успел сняться в кино. 29-летний артист еще недавно ездил на новогодние концерты. Оказалось, что накануне ему стало плохо, когда он ухал с работы. 

Дмитрий, которого прозвали Пухляш,  жаловался на плохое самочувствие. А теперь его тело нашли в квартире без признаков жизни.  Работодатель не смог связаться с танцором и приехал к нему домой, но дверь никто не открыл. Тогда сотрудники МЧС произвели вскрытие. Об этом сообщил Телеграм-канал «112».

Напомним, что Красилов стал популярным после съемок в клипе группы LittleBig на трек Uno. Пока родные не комментируют случившееся. Также неизвестно, что стало причиной смерти звезды. 

Добавим, что лидер группы LittleBig Илья Прусикин включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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