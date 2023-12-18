Помощник Пахмутовой сообщил, что ее выписали из больницы: «Александра Николаевна уже дома»

Александра Пахмутова лишь недавно отметила день рождения. Она вскоре попала в больницу. Композитора госпитализировали с пневмонией. Однако помощник артистки Евгений Малышко заверял, что это обычная простуда.
Друзья считали, что она могла заразиться на съемках, так как осень появлялась на мероприятиях, где было большое скопление людей. Многие переживали за состояние 94-летней звезды. А 18 декабря стало известно, что ее выписали из инфекционного отделения.
«Ее могли бы выписать еще на прошлой неделе, самочувствие позволяло, но врачи решили подстраховаться и подождать понедельника. Александра Николаевна уже дома. Она не знала, какой ажиотаж вызвала ее госпитализация», – пояснил помощник Пахмутовой.
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Малышко отметил, что композитор была поражена тому, что люди больше стремятся узнать о ее болезнях, чем о творчестве. А она уже строит планы на 2024 год. В честь юбилея артистка даст несколько концертов. Она хочет выступить на своей родине в Волгограде, пишет KP.RU.