Помощник Пахмутовой сообщил, что ее выписали из больницы: «Александра Николаевна уже дома»

Александра Пахмутова лишь недавно отметила день рождения. Она вскоре попала в больницу. Композитора госпитализировали с пневмонией. Однако помощник артистки Евгений Малышко заверял, что это обычная простуда.

Друзья считали, что она могла заразиться на съемках, так как осень появлялась на мероприятиях, где было большое скопление людей. Многие переживали за состояние 94-летней звезды. А 18 декабря стало известно, что ее выписали из инфекционного отделения.