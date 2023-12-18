Ксения Бородина рассказала, что планирует встретить Новый год с Ольгой Орловой

Новогодняя ночь уже не за горами. Поэтому многие, кто все еще не решил, как проведет главный праздник года, спешат определиться со своими планами. Но Ксения Бородина не из таких. Как выяснилось, телеведущая уже точно знает где и с кем отметит Новый год.

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О планах на праздничную ночь она сообщила в своем блоге. По словам Ксении, сначала она хотела провести праздник дома у своей давней подруги Ольги Орловой. Однако вскоре поняла, что это не лучшая идея. Так как маленькая дочь Ольги рано ложится спать.

Чтобы всем было удобно, Ксения решила организовать праздник на своей территории. Бородина отметила, что такие хлопоты ей только в радость.