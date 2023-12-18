Пригожин объяснил, почему не обеспечивает дочку: «Помогать надо больным, инвалидам, но не детям»

Иосиф Пригожин давно стал частью шоу-бизнеса. Он много лет состоит в браке с Валерией. Супруги редко расстаются даже на гастролях. У пары нет общих детей, но они хорошо относятся к наследникам друг друга от прошлых отношений. Дочка Пригожина Даная в 2022 году стала мамой.

Теперь она воспитывает сына. А недавно 26-летняя наследница продюсера рассказала, что устроилась работать в такси. По словам молодой мамы, зарабатывает она больше 100 тысяч рублей. Пригожин отметил, что уважает все профессии. Он признался, что в последнее время о жизни дочки узнает из прессы.