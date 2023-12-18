Пригожин объяснил, почему не обеспечивает дочку: «Помогать надо больным, инвалидам, но не детям»

Иосиф Пригожин давно стал частью шоу-бизнеса. Он много лет состоит в браке с Валерией. Супруги редко расстаются даже на гастролях. У пары нет общих детей, но они хорошо относятся к наследникам друг друга от прошлых отношений. Дочка Пригожина Даная в 2022 году стала мамой.
Теперь она воспитывает сына. А недавно 26-летняя наследница продюсера рассказала, что устроилась работать в такси. По словам молодой мамы, зарабатывает она больше 100 тысяч рублей. Пригожин отметил, что уважает все профессии. Он признался, что в последнее время о жизни дочки узнает из прессы.
«Ну, нравится ей в такси работать, ну, хорошо: романтика», — высказался продюсер.
Также Пригожин ответил на нападки тех, кто считает, что он должен обеспечивать дочку. Муж Валерии пояснил, что отец ребенку должен дать образование, но когда у дочки уже есть своя семья, то помогать финансово стоит, когда об этом просят.
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«Даная с нами не живет, она живет своей жизнью, о которой я не знаю и про которую узнаю иногда по социальным сетям или читаю в газетах. Помогать надо больным, инвалидам, но не детям, которые должны зарабатывать, выйдя во взрослую жизнь», — пояснил Иосиф свою точку зрения, пишет «МК».