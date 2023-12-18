Бородина об обвинениях Седоковой: «Ее сильно раздражало, что у меня гримеры и все условия»

Ксения Бородину недавно объявила, что покинула шоу «Дом-2», в котором проработала 20 лет. Теперь она хочет трудиться в новых проектах. Ранее Ксения обмолвилась, что уже переросла формат телестройки. В этом году она уже была ведущей другого проекта — «Последний герой».
Больше месяца звезда провела в Таиланде на острове. И одной из участниц шоу стала Анна Седокова. Певица заявила, что телеведущая приходила в гриме и с прической и учила ее жизни. По ее мнению, это было забавно.
И теперь поклонники спросили, как Бородина отнеслась к словам артистки. Оказалось, что она была не в курсе высказываний Анны, но предположила, что певице не понравилось то, что находилась в менее хороших условиях, чем ведущая шоу.
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«Я даже не знаю о чем речь, но догадываюсь. Ее сильно раздражало, что у меня гримеры и все условия, потому что я ведущая, а она приехала участницей. Но, видно, думала, что особенная. По мне, она очень ненастоящая. Много фальши на камеру и без — два разных человека. А в целом удачи ей», — заявила звезда.
Ксения Бородина об Анне Седоковой. Фото: соцсети Ксении Бородиной