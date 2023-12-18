Бородина об обвинениях Седоковой: «Ее сильно раздражало, что у меня гримеры и все условия»

Ксения Бородину недавно объявила, что покинула шоу «Дом-2», в котором проработала 20 лет. Теперь она хочет трудиться в новых проектах. Ранее Ксения обмолвилась, что уже переросла формат телестройки. В этом году она уже была ведущей другого проекта — «Последний герой».

Больше месяца звезда провела в Таиланде на острове. И одной из участниц шоу стала Анна Седокова. Певица заявила, что телеведущая приходила в гриме и с прической и учила ее жизни. По ее мнению, это было забавно.