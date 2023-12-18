Жена Александра Буйнова объяснила хромоту ее мужа: «Может, он неудачно встал»

Съемки праздничных передач в самом разгаре. Поэтому у артистов сейчас нет ни минуты свободного времени. 73-летний Александр Буйнов тоже решил не отставать от своих коллег. На днях артист был замечен на съемках одного из новогодних концертов. И это появление на публике дало повод для слухов о болезни певца.

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Дело в том, что Александр Николаевич заметно хромал. Было видно, что артисту больно ходить. И хотя это никак не помешало выступлению, поклонники Буйнова всерьез обеспокоились.

Чтобы выяснить, что случилось с артистом, журналисты «МК» связались с его женой Аленой Буйновой. К счастью, оказалось, что переживать не о чем. Со слов супруги артиста, у исполнителя хита «Пустой бамбук» нет проблем со здоровьем.

«Может, он неудачно встал. Никакой травмы у него не было: ничего не происходило. Все в порядке, можете не волноваться», — сказала жена Буйнова.

Источник: mk.ru