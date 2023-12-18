Кейт Миддлтон и принц Уильям засмеялись после шутки ведущего шоу о несправедливом распределении наград

Супруги не подозревали, что окажутся в неловкой ситуации. Ведущий Брэдли Уолш со сцены сказал несколько шуток, которые касались монарших особ. Он объявил, что так и не получил королевскую награду, хотя достоин этого даже больше многих других кандидатов.

«Я работал на вашу двоюродную бабушку, вашу бабушку, вашего дедушку, вашего отца, а теперь работаю на вас. И я должен сказать: спросите меня, есть ли у меня MBE. Нет, у меня его нет. Спроси меня, есть ли у меня ВТО — нет, у меня их нет. Спроси меня, есть ли у меня CBE — нет!» — заявил Уолш.

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Также он дал понять, что считает распределение наград несправедливым. Брэдли сказал, что награды получают те, кто пекут торты по телевизору, а он в свое время выступал перед солдатами. Также он признался, что уже пообещал внуку, которому два года, что деда посвятят в рыцари, а уже об этом мальчик сможет поведать всем в садике.

После этого Миддлтон вместе с мужем рассмеялись. Они старались всеми силами скрыть неловкость ситуации, пишет Daily Mail.