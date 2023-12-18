Звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова зареклась связываться с бедными мужчинами

Звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова рассталась со своим бывшим возлюбленным Мондезиром Свет Амуром вскоре после рождения близнецов. Пара долго выясняла отношения. Многие поклонники даже думали, что родители близнецов сойдутся. Но, увы, этого не произошло. И теперь шансы на их воссоединение стремятся к нулю.

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Не так давно Юлия призналась, что в ее жизни появился другой мужчина. Об этом она рассказала в своем блоге. Новый бойфренд красиво ухаживает и буквально осыпает девушку подарками. Ефременкова пока не раскрывает его имени, но говорит, что ее возлюбленный заботится не только о ней, но и ее сыновьях.

В общем, девушка счастлива. И, по ее словам, только теперь осознала по какому критерию нужно выбирать мужчин. Юлия заявила, что больше никогда не станет строить отношения с тем, кто мало зарабатывает. И отдельно отметила, что теперь ни за что не согласится обеспечивать своего избранника.