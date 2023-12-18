Сергей Лазарев заснял танец дочки на отчетном концерте «Тодес»: «Артистка!»

Сергей Лазарев больше 20 лет выступает на сцене. Он является одним из самых известных артистов в стране. Долгое время Сергей встречался с Лерой Кудрявцевой, но до свадьбы дело не дошло.
А потом он неожиданно сообщил, что у него есть сын Никита. Мальчика родила суррогатная мать. Примечательно, что позже также у звезды появилась дочка Анна. Теперь он все чаще показывает детей и хвастается их достижениями.
В школе-студии «Тодес» прошел отчетный концерт. Дети Лазарева занимаются танцами. Певец показал, как его пятилетняя дочка в костюме фламинго выступила на сцене. Анна двигалась в ритм и демонстрировала обаяние.
«Немного о моей дочке Анечке! Обожаю! Звездочка моя! Артистка! Выступление на отчетном концерте школы-студии Аллы Духовой «Тодес», — написал Сергей.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
На сцене дочка звезды помогла другой девочке из коллектива, которая пришла не на то место во время танца. Поклонники были восхищены тем, как выглядит Анна. Многие осыпали ее комплиментами.