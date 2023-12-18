Сергей Лазарев заснял танец дочки на отчетном концерте «Тодес»: «Артистка!»

Сергей Лазарев больше 20 лет выступает на сцене. Он является одним из самых известных артистов в стране. Долгое время Сергей встречался с Лерой Кудрявцевой, но до свадьбы дело не дошло.

А потом он неожиданно сообщил, что у него есть сын Никита. Мальчика родила суррогатная мать. Примечательно, что позже также у звезды появилась дочка Анна. Теперь он все чаще показывает детей и хвастается их достижениями.