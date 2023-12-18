Курбан Омаров рассказал о своих отношениях с Бородиной: «Мы с Ксенией просто не трогаем друг друга, живем спокойно»

Курбан Омаров и Ксения Бородина расстались еще в 2021 году. Но бывших супругов связывает общая дочь Теона, поэтому им так или иначе приходится взаимодействовать друг с другом.

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Сначала отношения между родителями девочки были натянутыми. Еще совсем недавно Ксения размещала в своем блоге многочисленные посты, в которых критиковала Курбана. Но, похоже, экс-супруги все-таки решили оставить конфликты в прошлом.

В последнее время Бородина почти не вспоминает об Омарове. И, как выяснилось, на это есть свои причины. По словам бизнесмена, они с Ксенией пришли к компромиссу, и пока все и все идет отлично. О чем именно договорились бывшие супруги неизвестно, ясно только одно: все делается так, как хочет Бородина.

«В отношении Теоны у нас с Ксенией договор. Но его условия я, к сожалению, не могу разглашать. Слава Богу, мы договорились полюбовно, сейчас тенденция позитивная. Я хочу ее сохранить. Делаю так, как хочет Ксения. Все-таки она мама, и мы будем ее слушать. Мы с Ксенией просто не трогаем друг друга, живем спокойно», — объяснил Курбан в одном из своих последних интервью.

Источник: по материалам starhit.ru