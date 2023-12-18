Арзамасова показала, как двухлетний сын прочитал стихотворение в день рождения Авербуха

Лиза Арзамасова уже давно стала известной актрисой. Она продолжает сниматься в кино. Также звезда «Папиных дочек» во всем поддерживает мужа Илью Авербуха. Они иногда вместе выступают на льду. 18 декабря знаменитому фигуристу исполнилось 50 лет.
В честь этого события он организовал шоу, в рамках которого выступили его друзья, в том числе Татьяна Навка, Роман Костомаров и Оксана Домнина. Но самые трогательные поздравления спортсмен получил от родных.
С утра Илью поздравил сын Лев. Двухлетний мальчик залез в кровать и стал читать стих для именинника. Он потом также стал кувыркаться, демонстрируя спортивные способности.
«Папа, мой любимый, папа, дорогой», - начал читать стих малыш.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Он назвал отца самым красивым, крутым и настоящим героем. Арзамасова умились тому, что сын выучил такой текст.
«Боже, сладкий человек! Любимый наш акробат маленький. Лева, ты акробат? А какое стихотворение ты выучил! Умница!» – заявила актриса.
Поклонники тоже восхитились наследником Авербуха. Многие называли его вундеркиндом. Напомним, что у фигуриста также есть сын Мартин от бывшей жены Ирины Лобачевой. Наследнику спортсмена уже 19 лет. Он общается с отцом и мачехой.