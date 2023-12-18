Арзамасова показала, как двухлетний сын прочитал стихотворение в день рождения Авербуха

Лиза Арзамасова уже давно стала известной актрисой. Она продолжает сниматься в кино. Также звезда «Папиных дочек» во всем поддерживает мужа Илью Авербуха. Они иногда вместе выступают на льду. 18 декабря знаменитому фигуристу исполнилось 50 лет.

В честь этого события он организовал шоу, в рамках которого выступили его друзья, в том числе Татьяна Навка, Роман Костомаров и Оксана Домнина. Но самые трогательные поздравления спортсмен получил от родных.