Арзамасова показала, как двухлетний сын прочитал стихотворение в день рождения Авербуха

Лиза Арзамасова и Илья Авербух. Фото: соцсети Лизы Арзамасовой

Телеведущая Лиза Арзамасова поделилась трогательным видео в день юбилея мужа. С самого утра Илью Авербуха поздравил малыш Лев.

Лиза Арзамасова уже давно стала известной актрисой. Она продолжает сниматься в кино. Также звезда «Папиных дочек» во всем поддерживает мужа Илью Авербуха. Они иногда вместе выступают на льду. 18 декабря знаменитому фигуристу исполнилось 50 лет. 

В честь этого события он организовал шоу, в рамках которого выступили его друзья, в том числе Татьяна Навка, Роман Костомаров и Оксана Домнина. Но самые трогательные поздравления спортсмен получил от родных.

С утра Илью поздравил сын Лев. Двухлетний мальчик залез в кровать и стал читать стих для именинника. Он потом также стал кувыркаться, демонстрируя спортивные способности. 

«Папа, мой любимый, папа, дорогой», - начал читать стих малыш. 

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Он назвал отца самым красивым, крутым и настоящим героем. Арзамасова умились тому, что сын выучил такой текст. 

«Боже, сладкий человек! Любимый наш акробат маленький. Лева, ты акробат? А какое стихотворение ты выучил! Умница!» – заявила актриса.

Поклонники тоже восхитились наследником Авербуха. Многие называли его вундеркиндом. Напомним, что у фигуриста также есть сын Мартин от бывшей жены Ирины Лобачевой. Наследнику спортсмена уже 19 лет. Он общается с отцом и мачехой. 

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