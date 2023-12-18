Миронов признался, что однажды обидел Орбакайте, перепутав ее с Ветлицкой

Евгений Миронов рассказал, как попал в немилость Кристины Орбакайте, перепутав ее с Натальей Ветлицкой.

Он встретился с артисткой во время работы над фильмом «Лимита» в 1993 году. Кристина Орбакайте имела репутацию неприступной звезды, да к тому же с такой великой мамой (Алла Пугачева).

Однако эта холодность притягивала Евгения Миронова, который решил всенепременно завоевать ее внимание и понравиться знаменитой блондинке.

И он решился на комплимент, похвалив ее музыкальный репертуар. Правда ничего хорошего из этого не вышло. Как это было, Миронов вспомнил в эфире программы «Синяя птица» на «России-1».

«Говорю: «Слушайте, я вообще ваш большой поклонник. Мне так нравится ваша песня». Она спрашивает: «Какая?» Говорю: «Посмотри в глаза, я хочу сказать», - ляпнул Миронов.

Орбакайте сильно закусила губу тогда на актера и неделю с ним не разговаривала, хотя им приходилось работать вместе.

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