Ксения Бородина официально покинула проект «Дом-2»: «Я считаю, что время пришло»

Ксения Бородина уже давно стала знаменитой. Она является телеведущей. Ее прославило шоу «Дом-2», которое она вела раньше с Ксенией Собчак, а потом и с Ольгой Бузовой.
Она дольше всех оставалась ведущей проекта. Однако в последние годы Бородина все реже появлялась в эфире. Поклонники заметили, что теперь ее вообще нет на шоу. Звезда не стала отрицать и объявила о том, что покинула проект.
«Да я ушла. Решение далось очень нелегко, но я считаю, что время пришло. Я отдала проекту почти 20 лет и он мне дал очень много. Я за все благодарна, но мне надо идти дальше. Я люблю "Дом-2" – это был мой второй дом», – написала Ксения.
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Напомним, что в этом году она стала ведущей шоу «Последний герой». Она также вела передачу «Женский клуб», но проект закрыли.
Ксения Бородина. Фото: соцсети Ксении Бородиной