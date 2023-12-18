Ксения Бородина официально покинула проект «Дом-2»: «Я считаю, что время пришло»

Ксения Бородина уже давно стала знаменитой. Она является телеведущей. Ее прославило шоу «Дом-2», которое она вела раньше с Ксенией Собчак, а потом и с Ольгой Бузовой.

Она дольше всех оставалась ведущей проекта. Однако в последние годы Бородина все реже появлялась в эфире. Поклонники заметили, что теперь ее вообще нет на шоу. Звезда не стала отрицать и объявила о том, что покинула проект.