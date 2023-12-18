Пугачева побывала в Израиле, где сказала о Галкине*: «Зато не бабник!»

Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин* недавно вновь наведались в Израиль, а все ради того, чтобы поздравить своего друга Андрея Макаревича*.

Именинник устроил для местных эмигрантов концерт, пригласив на шоу и своих гостей. Галкин* вышел на сцену, чтобы поздравить артиста. Атмосфера была свойской, и юморист налил себе при зрителях целый стакан горячительного напитка, махом проглотив его содержимое.

Галкин* при этом заявил, что его жена не любит, когда он выпивает. Алла Пугачева в этот момент находилась в зале и выкрикнула с места: «Зато не бабник!»

* Включены в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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