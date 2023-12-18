«Мисс Россия» Анна Линникова возвращается из США в Россию, отказавшись от брака с американцем

Оренбурженка Анна Линникова, «Мисс-Россия 2022» объявила в соцсетях, что решила не выходить замуж за американского журналиста Джексона Хинкла. Вскоре она вернется в Россию.

Со своим экс-возлюбленным Линникова познакомилась во время участия в конкурсе «Мисс Вселенная», отношения с ним продлились один год.

По словам победительницы российского конкурса красоты, Хинкл долго добивался ее взаимности, преодолев для второго свидания полстраны, поскольку в этот период Линникова гастролировала по Америке.

Предложение он делал ей дважды, и только со второго раза красавица ответила ему «да». Увы, по прошествии времени романтическая пелена спала с глаз Анны, и теперь она утверждает, что Джексон оказался «эмоционально незрел», да к тому же инфантилен.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».