Мама Авербуха об Арзамасовой: «Как ее можно не любить? Она добрый, замечательный человек»

Лиза Арзамасова и Илья Авербух. Фото: соцсети Елизаветы Арзамасовой

Юлия Марковна призналась, что молится за их брак.

18 декабря Илье Авербуху исполнилось 50 лет. Мама фигуриста, Юлия Марковна, призналась журналистам KP.RU, что гордится своим сыном, ведь она всю жизнь мечтала взрастить чемпиона. Ее мечта сбылась.

А у Ильи Авербуха тоже осуществились планы на счастливые семейные отношения. После неудачного союза с фигуристкой Ириной Лобановой, которая подарила ему сына Мартина, он удачно женился на актрисе Елизавете Арзамасовой.

Оставив в прошлом вечные скандалы и ругань с коллегой по льду, Илья Авербух поверить не может в свое счастье. Мама спортсмена тоже боготворит невестку. 

«Как ее можно не любить? Она добрый, замечательный человек, хорошо относится к сыну», — сказала родительница Авербуха.

По ее словам, у нее великолепные отношения не только с невесткой, но и с ее мамой, которая постоянно держит ее в курсе дел молодой семьи: высылает фотографии внука Левушки, рассказывает, где они были, что видели, как у них дела.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Читайте также