Виктория Боня: «Хочу общаться с главами «Большой семерки»

Бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня призналась, что у нее грандиозные планы на будущее. Модель заявила, что готова поработать с американским миллиардером Илоном Маском и не только.
«Также в планах общение с главами «Большой семерки», создание образовательных фильмов или мультфильмов», — заявила она в разговоре с Ляйсан Утяшевой.
Кроме того, Боня собралась приобрести яхту длиной в 77 метров и стать самой влиятельной в мире женщиной.
«Еще двоих хочу — мальчика и девочку, можно мальчика и мальчика», — добавила Виктория.
У Бони уже есть дочь от ирландского миллиардера Алекса Смерфита. Девочка в основном живет с папой в Европе. Виктория же зарабатывает деньги на рекламных контрактах и на многочисленных курсах.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».