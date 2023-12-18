Виктория Боня: «Хочу общаться с главами «Большой семерки»

Виктория Боня. Фото: соцсети

Светская львица стремится к мировому признанию.

Бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня призналась, что у нее грандиозные планы на будущее. Модель заявила, что готова поработать с американским миллиардером Илоном Маском и не только.

«Также в планах общение с главами «Большой семерки», создание образовательных фильмов или мультфильмов», — заявила она в разговоре с Ляйсан Утяшевой.

Кроме того, Боня собралась приобрести яхту длиной в 77 метров и стать самой влиятельной в мире женщиной.

«Еще двоих хочу — мальчика и девочку, можно мальчика и мальчика», — добавила Виктория.

У Бони уже есть дочь от ирландского миллиардера Алекса Смерфита. Девочка в основном живет с папой в Европе. Виктория же зарабатывает деньги на рекламных контрактах и на многочисленных курсах.

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