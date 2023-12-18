Виктория Боня: «Хочу общаться с главами «Большой семерки»

Бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня призналась, что у нее грандиозные планы на будущее. Модель заявила, что готова поработать с американским миллиардером Илоном Маском и не только.

«Также в планах общение с главами «Большой семерки», создание образовательных фильмов или мультфильмов», — заявила она в разговоре с Ляйсан Утяшевой.

Кроме того, Боня собралась приобрести яхту длиной в 77 метров и стать самой влиятельной в мире женщиной.