Муцениеце о сыне и дочке от Прилучного: «Когда дети — реально твои друзья, которые могут позаботиться о тебе»

Агата Муцениеце поделилась тем, как воспитывает своих детей от Павла Прилучного. Отпрыски актрисы учатся в частной московской школе с углубленным изучением иностранных языков. В интервью Светлане Бондарчук экс-жена Павла Прилучного дала понять, что дочка Мия мечтает выдать маму замуж и хочет, чтобы та родила ей сестренку. И все это на фоне того, что у ее папы есть новая семья — жена Зепюр Брутян и сынишка Микаэль. Мия уже во всю нянчится с братишкой.