Муцениеце о сыне и дочке от Прилучного: «Когда дети — реально твои друзья, которые могут позаботиться о тебе»

Агата Муцениеце поделилась тем, как воспитывает своих детей от Павла Прилучного. Отпрыски актрисы учатся в частной московской школе с углубленным изучением иностранных языков. В интервью Светлане Бондарчук экс-жена Павла Прилучного дала понять, что дочка Мия мечтает выдать маму замуж и хочет, чтобы та родила ей сестренку. И все это на фоне того, что у ее папы есть новая семья — жена Зепюр Брутян и сынишка Микаэль. Мия уже во всю нянчится с братишкой.
Со своими детьми Агата Муцениеце старается дружить. Она уверенна, что это лучше, чем быть просто строгой мамой. Дети от нее ничего не скрывают. Сын Тимофей может довериться маме, признавшись, если он получает плохие отметки или двойки в школе.
«Да, они мои кореша. Нам с ними очень хорошо и весело. У них сейчас замечательный возраст. Знаете, когда дети — реально твои друзья, которые могут позаботиться о тебе», — добавила Агата.
По материалам The Voice