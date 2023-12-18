50-летний Авербух прильнул в поцелуе к Арзамасовой: «Хочется делиться именно теплом и нежностью!»

По словам Авербуха, после развода он не стремился к новому браку. Да, женщины у хореографа были, но он сразу давал им понять, что его нынешний статус холостяка его полностью устраивает. Но все это было до встречи с Елизаветой. Ради нее постановщик ледовых шоу согласился пойти в ЗАГС. Вскоре у пары родился сын. Илья Изяславич не упускает возможности поцеловать любимую, пусть даже и на праздновании собственного юбилея.

«Там впереди еще много нарядных и парадных фотографий, но в твой день рождения хочется делиться именно теплом и нежностью! Пожалуйста, будь очень счастливым всегда! С днем рождения, Мой Гений!» — пожелала мужу Лиза Арзамасова.