Прилучный провел уикенд с тремя детьми от двух разных жен: «Большая радость! Папа в деле»

Павел Прилучный с появлением в его жизни второй жены — Зепюр Брутян — встал на путь исправления. В СМИ не раз всплывали подробности громкого развода «мажора» с Агатой Муцениеце. После одной из супружеских ссор актриса обратилась к подписчикам в микроблоге, рассказав о том, что Паша выкинул ее телефон на улицу и перепугал детей. Мириться с таким отношением Муцениеце не стала и съехала с детьми в городскую квартиру, оставив за мужем загородный дом. Позже им все-таки удалось наладить общение ради общих наследников.

Сейчас актер либо пропадает на съемках, либо проводит время с семьей. Рассказывая о второй жене, Павел дал понять, что еще не встречал таких женщин. Зепюр, по его словам, готова как львица защищать мужа и свою семью.

В своем микроблоге Павел Прилучный поделился свежим фото, он провел уикенд в компании старших детей и сынишки от Зепюр Брутян Микаэля. Судя по счастливым улыбкам старших, никакой ревности к малышу у них нет. К тому же Мия давно просит, чтобы мама родила ей сестренку. Дочка Агаты Муцениеце мечтает выдать ее замуж.