Виктор Логинов из «Букиных»: «Я уже стал дедом! У меня замечательный внук»

В преддверии выхода на ТНТ сериала «Букины», который станет продолжением ситкома «Счастливы вместе», Виктор Логинов рассказал журналистам о своей большой семье.

У актера есть старшая дочь, которая, оказывается, уже подарила ему внука. Мальчугана она назвала в честь своего отца — Виктором, чем осчастливила новоиспеченного деда.

«Со старшей дочерью и ее сыном, а я уже стал дедом, мы провели это лето. У меня замечательный внук, зовут его Виктор, это мое продолжение, которому я очень сильно рад», — отметил Логинов.

Из-за плотного съемочного графика актер не так часто видится с близкими. Иногда они все вместе собираются в каком-нибудь московском кафе, обсуждают учебу, школу и прочее. Помимо дочери у Виктора есть и старший сын Митя, с котором он видится не так часто. У молодого человека то командировки, то работа, графики совпадают не всегда. А двое младших отпрысков актера — Саша и Ваня — с отцом всегда на связи, они пока учатся в школе.

По материалам OK!