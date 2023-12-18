Шура закидывает красные трусы на люстру под бой курантов

Певец Шура рассказал, что у него есть необычная традиция в Новый год: каждый год под бой курантов он закидывает на люстру… красные трусы!

«Этот обряд для привлечения денег», — рассказал артист в программе «Звезды сошлись».

То же самое делает и звезда сериала «СашаМаша» Елена Бирюкова.

«Мне рассказали об этой традиции, я подумала, почему бы не повеселить своего мужа?» — отметила артистка.

И действительно, эта традиция популярна в разных странах мира. Считается, что красный цвет приносит удачу, победу. И якобы красные трусы на люстре и вовсе исполнят любое желание.

В Турции, например, любят встречать Новый год в красных трусах.

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