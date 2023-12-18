Муцениеце: «Если что, я могу поехать в Ригу к семье поплакаться»

Агата Муцениеце дала понять, что получила в России вид на жительство. Здесь у актрисы есть своя недвижимость, однако паспорт у экс-жены Павла Прилучного заграничный, его она получала в Латвии. Это обстоятельство, по словам знаменитости, не мешает ей пользоваться всеми благами. Она может получать медпомощь, а дети Агаты учатся в частной московской школе с углубленным изучением английского языка.

В недавнем интервью актриса призналась, что у нее большая семья. И несмотря на то что мама Агаты живет в Латвии, она всегда с ней на связи. К тому же бабушка Тимофея и Мии время от времени наведывается проведать дочь с внуками. Не так давно Муцениеце построила дом, решив приобрести коттедж за городом, — он обошелся ей в 20 млн рублей.

«Меня всегда поддерживали мама, бабушка и сестра. Они и сейчас остаются моим тылом. Если что, я могу поехать в Ригу к семье поплакаться, перезагрузиться», — добавила Агата.

По материалам The Voice