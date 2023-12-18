Собчак предстала на вечеринке с кольцом за миллиард рублей с увесистым бриллиантом

Ксения Собчак явилась на светскую вечеринку, примерив кольцо за 1 миллиард рублей или в валютном эквиваленте — за 10 миллионов долларов.

Ювелирное изделие было украшено внушительным бриллиантом (42 карата) в виде сердца.

Ведущая не смогла удержаться от желания прихвастнуть и сфотографировала украшение, выставив снимок в социальные сети.

Как сообщает KP.RU, такие кольца с камнями в виде сердца всегда дороже аналогов, поскольку покупатель этих украшений расплачивается не только за готовый ограненный бриллиант, но и его осколки. Обычно подобные кольца дарят на помолвку.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».