Агата Муцениеце вспомнила, как зарабатывала первые деньги в Риге: «Показывала обувь в магазине»

Еще в интервью Светлане Бондарчук Агата Муцениеце призналась, что могла учиться актерскому мастерству в Штатах, но была наслышенна о сильной русской актерской школе, поэтому решила перебраться из Латвии в Россию. Она никак не ожидала, что учеба будет начинаться с раннего утра и тянуться до бесконечности, как выразилась Агата.

Зато благодаря тому, что у Муцениеце уже был опыт в модельном бизнесе, она могла проявить свой талант, подавшись в рекламу. Так актрисе удавалось подзарабатывать, пока она была студенткой. Агата снималась в рекламе иностранных брендов получая неплохие гонорары.

А в Латвии еще до переезда в Москву экс-жена Павла Прилучного перебивалась случайными заработками.

«Я не сразу стала успешной артисткой. В юные годы работала на фейсконтроле в Риге, показывала обувь в магазине: надевала, ходила и меняла пару. Меня всегда тянуло в моделинг и актерство», — отметила Агата Муцениеце.

По материалам The Voice