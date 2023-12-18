Жена Диброва: «Дима не участвует в приготовлении новогодних блюд»

Жена популярного телеведущего Дмитрия Диброва, Полина, призналась. Что ее супруг не помогает в приготовлении новогоднего стола. По ее словам, он появляется на кухне лишь к вечеру 31 декабря для того, чтобы выпить шампанское.

«Мы любим все традиционные салаты, гусь — обязательно. Я мариную его за двое суток в ведре, а готовит мама Димы. Также мы режем салаты», — рассказала Полина в шоу «Звезды сошлись».

Диброва также подчеркнула, что ей активно помогает ее бабушка.

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