Ефременкова об участии Мондезира в воспитании детей: «Мне, если честно, не надо»

Юлия Ефременкова с недавних пор живет с детьми от Мондезира Свет-Амура в Туапсе с новым возлюбленным. Подписчики упрекнули звезду «Дома-2», что она увезла наследников от их отца.

Ефременкова в ответ записала видео, в котором объяснила ситуацию. По ее словам, Мондезир сам не стремится видеть детей, а она не препятствует их общению. В любой момент он может купить билет на любой вид транспорта и приехать навестить малышей, но он сам этого не делает.

Кроме того, никак не помогает детям материально, да и в других смыслах тоже.

«Если ему не надо, мне, если честно, тоже не надо. Мои дети не обделены вниманием и заботой», — сказала Ефременкова.

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