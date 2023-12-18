Иван Ургант сказал, что сейчас хватается за любую работу: «Прибегу, сделаю»

Иван Ургант не скрывает, что ему сейчас живется непросто. В настоящий момент он не ведет программы на телевидении, перебиваясь работой на корпоративах.

Судя по всему, этих заработков ему не хватает. Недавно он засветился с признанием на благотворительном мероприятии фонда «Друзья», где состоит во главе попечительского совета.

Иван Ургант со сцены сказал, что после приостановки программы «Вечерний Ургант» ему сильно не хватает источников заработка.

Один из участников встречи позвал звезду провести день рождения дочки.

«Я сейчас за любую работу. Прибегу, сделаю», — ответил ведущий.

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