Новиков об уехавшей из России Хаматовой: «Аферистка прибежит в первых рядах»

По словам певца, он отлично помнит, как Вилли Токарев, Любовь Успенская и Михаил Шуфутинский работали за границей за копейки в период своей эмиграции. А когда вернулись домой, стали богатыми и знаменитыми.

Прозябание ждет и современных уехавших за пределы родины артистов. На чужбине они никому не нужны.

«Скоро они потянутся сюда, вот увидите. И аферистка Чулпан Хаматова прибежит в первых рядах. Будут каяться, что их заставили, а так они наши», — рассказал Александр Новиков.

Источник: «Аргументы недели».

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