Круз для свидания с многодетной Хайровой арендовал целый этаж ресторана Новикова Novikov

Том Круз, похоже, не на шутку влюбился в многодетную разведенную миллионершу из Лондона Эльсину Хайрову. Она является дочерью экс-депутата Госдумы от Республики Татарстан Рината Хайрова и имеет британское гражданство.

Хайрова в свое время окончила английский университет и вышла замуж за богатого бизнесмена Дмитрия Цветкова, которому родила троих детей. Когда Цветков услышал о романе бывшей с голливудским актером, то через СМИ предупредил его о том, что экс-супруга обожает роскошь и на нее придется сильно тратиться.