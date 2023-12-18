Круз для свидания с многодетной Хайровой арендовал целый этаж ресторана Новикова Novikov

Том Круз, похоже, не на шутку влюбился в многодетную разведенную миллионершу из Лондона Эльсину Хайрову. Она является дочерью экс-депутата Госдумы от Республики Татарстан Рината Хайрова и имеет британское гражданство.
Хайрова в свое время окончила английский университет и вышла замуж за богатого бизнесмена Дмитрия Цветкова, которому родила троих детей. Когда Цветков услышал о романе бывшей с голливудским актером, то через СМИ предупредил его о том, что экс-супруга обожает роскошь и на нее придется сильно тратиться.
В общем-то это и происходит. Для того, чтобы поужинать с любимой, Тому Крузу на днях пришлось взять в аренду целый этаж роскошного лондонского ресторана Novikov, который принадлежит российскому ресторатору Аркадию Новикову.
Исключительно за еду Том Круз выложил в заведении около 500 фунтов стерлингов, что более 57 тысяч рублей.
Источник: The Sun.
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