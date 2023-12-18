Разоблаченная в шоу «Аватар» Лариса Долина выбрала образ Мухи-Цокотухи из-за золота

В первом полуфинале шоу «Аватар» на НТВ жюри раскрыло личность звезды, скрывавшейся под образом Мухи-Цокотухи. Ей оказалась Лариса Долина. Голос народной артистки судьи узнали чуть ли не в первом выпуске, поэтому верно назвали имя исполнительницы.

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Долина объяснила, почему она остановила свой выбор на образе Мухи-Цокотухи. Персонаж, которым певица управляла, был украшен золотыми элементами. И именно это повлияло на решение звезды.

«Я тоже люблю золото, но я имею в виду золото как предмет любования. Очень красивая героиня, поэтому я под впечатлением, я очень рада, что выбрала именно ее», - поделилась Лариса Александровна.

В «костюме» Цокотухи Долина смогла продемонстрировать свои вокальные способности и удивить жюри. Например, в этот раз она блестяще читала рэп, чем привела в восторг судей и зрителей проекта.