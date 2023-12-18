Максим Галкин* посмеялся над отцом Кристины Орбакайте: «Это единственный наш муж, к которому нет претензий»

Алла Пугачева и Максим Галкин* побывали в Израиле на юбилее Андрея Макаревича**. Поздравляя с 70-летием музыканта, пятый муж Примадонны разгорячился и, судя по всему, перепутал вечеринку со своим концертом – перебрал горячительного и стал зачитывать свои шутки из программы, с который выступает на гастролях.

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Затронул пародист тему своей эмиграции. И тут досталось первому мужу Пугачевой, отцу Кристины Орбакайте Миколасу Орбакасу. Он проживает в Литве, и оказалось, что регулярно приходит на концерты шоумена. За это у Галкина* к нему, единственному из мужей Аллы Борисовны, нет претензий.

«Конечно, проще всего было – как мы и уехали: по моей маме, в Израиль. Но у нас был еще вариант – уехать в Литву, там живет отец старшей дочери. Хороший мужик. Он на все мои концерты ходит – и в Клайпеде, и в Паланге, когда я приезжаю. Это единственный наш муж, к которому нет претензий», - цитирует шоумена сайт Voicemag.ru.

Также Галкин* посмеялся над Филиппом Киркоровым и выдал национальность своей жены. По словам шоумена, Пугачева искала у себя еврейские корни, но не нашла, оказавшись наполовину русской, наполовину полячкой.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента

* * Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента