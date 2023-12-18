Настя Ивлеева отказалась от фамилии Элджея спустя два года после развода

Блогер и актриса Настя Ивлеева в 2021 году развелась с рэпером Элджеем, настоящее имя которого Алексей Узенюк. Они были в браке два года, но о своем расставании не спешили признаваться. Сделали они это со страниц глянцевого журнала, с тем пор Ивлеева официально носила фамилию Узенюк.

Однако спустя два года девушка приняла решение отказаться от фамилии бывшего мужа и вернуть девичью. Как сообщает Telegram-канал Mash, буквально 13 декабря экс-жена Элджея получила документы с новой старой фамилией. И теперь официально Ивлеева.

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Поклонники регулярно наблюдают за отношениями Ивлеевой с Элджеем. То и дело девушка дает повод для слухов об их воссоединении. Видео с участием рэпера то и дело появляются в ее блогах, и фанаты их пары радуются, что они снова вместе. Хотя бы на кадрах.