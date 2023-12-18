Настасья Самбурская пожаловалась, что в ее жизни не было оригинальных мужчин

Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская поделилась с подписчиками в соцсетях, что мечтает оказаться на оригинальном свидании. Дело в том, что таковых в ее жизни не было – все встречи с бойфрендами были банальными. И за интересную составляющую на встречах с противоположным полом отвечала она.

«Обычно я креативлю», - призналась Самбурская.

Не так давно стало известно, что Самбурская несвободна. Она делилась на «Шоу Воли», что ее отношениям 10 дней. Но раскрывать подробностей, кто он и как они познакомились, не стала.

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Известно, что Самбурская шесть лет назад выходила замуж за актера Кирилла Дыцевича, но их брак распался в том же году. Сейчас брюнетка не афиширует личное.