Ксения Бородина ответила на критику своего «пацанского» творчества: «У меня бы не было такой популярности»

Ведущая шоу «Дом-2» Ксения Бородина стала одной из поклонниц нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» и теперь регулярно снимает рилсы в своих соцсетях по мотивам этой истории. Но ее «пацанское» творчество подвергается критике со стороны подписчиков – большинство людей считают, что 40-летняя телезвезда заигралась, ей не к лицу подобный контент.

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Сама Бородина явно считает иначе. И не согласна с народом. По ее мнению, людям лучше держать свое мнение при себе и заниматься своими делами, а не следить за ней в соцсетях.

«Я если бы вас слушала, у меня бы не было такой популярности. Если не нравятся ролики, которые я снимаю — проглотили это и пошли дальше сажать свои цветочки, огурчики засаливать», - отреагировала на критику звезда.

Бородина дала понять, что она продолжит снимать подобные видео. Сериал еще продолжается, две последние серии режиссером были пересняты, и поклонники с нетерпением ждут их выхода.