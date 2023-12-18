Василиса Володина заявила, что ее уволили из «Давай поженимся!» по решению Гузеевой: «Поставила условие, чтобы я не вернулась в программу»

Экс-ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Василиса Володина в интервью на YouTube-канале Лауре Джугелия рассказала подробности своего увольнения. Ранее было известно, что телеведущая оставила свое место спустя 13 лет работы, потому что ей отказали в отпуске в период пандемии.

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Однако, сейчас Володина стала откровеннее и ответственность за свой уход из «Давай поженимся!» возложила на Ларису Гузееву. Именно ее Василиса считает ответственной за свое увольнение.

«Я знаю, что Лариса конкретно поставила условие, чтобы я не вернулась в программу. Конечно, это было ее решение во многом. Она влиятельный человек, она — звезда этой программы. И это ею принятое решение», - высказалась Володина.

Прямых конфликтов с Гузеевой и третьей ведущей проекта Розой Сябитовой у Володиной не было, но за кадром она с ними не общалась. И считает, что стратегия Ларисы – держать окружающих в напряжении и была в программе «на особенных условиях».