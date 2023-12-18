Авербух – про возвращение Костомарова на лед: «Рома обещал, что мы пойдем дальше»

Илья Авербух рассказал, как Роман Костомаров оказался на льду на протезах. Оказалось, что решение вернуться на лед перенесший ампутацию фигурист принял сам. Это он озвучил еще летом, когда обсуждал с Авербухом номер своей жены Оксаны Домниной.

И тот номер, который Костомаров и Домнина показали в минувшие выходные на юбилейном шоу Авербуха, родился еще летом, когда спортсмены гастролировали в Сочи.

«Я предложил идею, что Оксана расскажет, что происходило с ней. А Максим Шабалин будет таким ангелом, который приходит к ней. Оксана предложила эту интересную музыку. Рома сказал: «Ну а я? Я что, просто поеду?» - поведал News.ru Авербух.

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Тогда Костомаров стал выходить на лед без коньков. Но останавливаться на этом не стал и пообещал, что на этом останавливаться не станет. И сделал все, чтобы оказаться на выступлении в коньках.

«Как Рома обещал в Сочи, что мы пойдем дальше. Это продолжение истории. Сегодня впервые Рома вышел к Оксане на коньках», - рассказал продюсер.

Роман Костомаров, напомним, в начале года перенес несколько ампутаций, в итоге лишившись стоп и кистей рук. Принимая решение об операциях, фигурист понимал, что делает выбор между жизнью и смертью. Ему было очень сложно с этим смириться, огромную поддержку ему оказала жена, которая была все это время неотступно рядом.