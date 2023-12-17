Шоу «Новые звезды в Африке» покинули сразу два участника — Константин Маласаев и Яна Енжаева

На телеканале ТНТ в это воскресенье, 17 декабря, в эфир вышел очередной выпуск шоу реалити-шоу «Новые звезды в Африке». В его финале проект покинули два участника. И таким образом, стали известны имена финалистов, среди которых и будет разыгран главный приз сезона.

В номинацию на вылет попали четыре человека - Евгения Искандарова, Алексей Базанов и Константин Маласаев.

По условиям испытаний, на этот раз участники были должны нырять в бассейн с мутной водой, чтобы найти артефакты. Кроме того, звезды должны были попробовать африканские гадости.

Первой со всеми заданиями справилась блогер Евгения Искандарова. Вторым стал актер Алексей Базанов. Они обеспечили себе выход в полуфинал проекта.

Яна Енжаева и Константин Маласаев стали аутсайдерами испытаний. Им пришлось отправиться домой, что обидно делать в шаге от финала. Яна Енжаева расплакалась от досады.

«Я проявила слабость, которая стала для меня проявлением моей силы. И это гораздо более ценно, чем выигрыш», - сказала Яна перед уходом с проекта.

Так что, определились четыре финалиста этого сезона шоу «Новые звезды в Африке». Ими, помимо Евгении Искандаровой и Алексея Базанова стали две Карины - Кокс и Нигай.

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