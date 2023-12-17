Роман Костомаров вышел на лед в шоу Ильи Авербуха

Все случилось так, как и обещал ранее в своем интервью фигурист и создатель ледовых шоу Илья Авербух. Он очень осторожно говорил, что Роман Костомаров появится в его юбилейном шоу. А вот о том, в каком качестве, Илья Авербух предпочитал не говорить. Судя по всему, боялся сглазить.

Но в это воскресенье, 17 декабря, все случилось именно так, как и планировалось. Переживший в начале этого года ампутацию конечностей, Роман Костомаров сумел выйти на лед на коньках. В юбилейном шоу Ильи Авербуха Роман Костомаров и его жена Оксана Домнина выступили с отдельным номером и сорвали аплодисменты.

После выступления Роман Костомаров взял слово и поблагодарил супругу и поклонников за поддержку во время сложного периода в его жизни.