Роман Костомаров вышел на лед в шоу Ильи Авербуха

Все случилось так, как и обещал ранее в своем интервью фигурист и создатель ледовых шоу Илья Авербух. Он очень осторожно говорил, что Роман Костомаров появится в его юбилейном шоу. А вот о том, в каком качестве, Илья Авербух предпочитал не говорить. Судя по всему, боялся сглазить.
Но в это воскресенье, 17 декабря, все случилось именно так, как и планировалось. Переживший в начале этого года ампутацию конечностей, Роман Костомаров сумел выйти на лед на коньках. В юбилейном шоу Ильи Авербуха Роман Костомаров и его жена Оксана Домнина выступили с отдельным номером и сорвали аплодисменты.
После выступления Роман Костомаров взял слово и поблагодарил супругу и поклонников за поддержку во время сложного периода в его жизни.
«Мне есть ради кого жить, у меня есть любимая жена, которая каждый день была со мной рядом, мои любимые дети, родители, друзья. Также я благодарен всем вам за вашу поддержку, которая была на протяжении всего этого трудного времени», - сказал Роман Костомаров.