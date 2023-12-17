Лена Борщева увезет семью на Новый год в деревенский домик, а Прохор Шаляпин будет есть оливье и мандарины

Прохор Шаляпин. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro

Знаменитости рассказали о своих традициях и планах, касающихся встречи Нового года.

В Москве в это воскресенье, 17 декабря, состоялась премьера семейной комедии «Новогодний ол инклюзив». Среди знаменитостей, появившихся на публике во время этого светского мероприятия, была актриса юмористического жанра Лена Борщева с семьей и шоумен Прохор Шаляпин.

Знаменитости поделились своими планами на встречу Нового года. Лена Борщева рассказала, что ее семья отправится в Белоруссию, на родину мужа Лены Валерия Юшкевича.

«У нас там домик, деревенский, среди сосен. А еще в нашей семье есть традиция уходить в отдельную комнату и ждать прихода Деда Мороза», - поделилась Лена Борщева.

Лена Борщева с мужем и дочками. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro

Что касается Прохора Шаляпина, то он предпочитает олд-скульный вариант встречи Нового года всем остальным.

«С оливье, мандаринами и обращением президента России в полночь», - рассказал Прохор Шляпин о своих новогодних традициях.

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