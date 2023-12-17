Лена Борщева увезет семью на Новый год в деревенский домик, а Прохор Шаляпин будет есть оливье и мандарины

В Москве в это воскресенье, 17 декабря, состоялась премьера семейной комедии «Новогодний ол инклюзив». Среди знаменитостей, появившихся на публике во время этого светского мероприятия, была актриса юмористического жанра Лена Борщева с семьей и шоумен Прохор Шаляпин.

Знаменитости поделились своими планами на встречу Нового года. Лена Борщева рассказала, что ее семья отправится в Белоруссию, на родину мужа Лены Валерия Юшкевича.