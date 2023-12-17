Катя Колисниченко из «Дома-2» о причине ухода от мужа: «Лучше подождать, чем соглашаться на продавливание своих границ»

Бывшая участница «Дома-2» Катя Колисниченко в микроблоге разместила пост, которым поддержала женщин, выбравших себя. Катя Колисниченко объяснила, что в нашем обществе принято порицать представительниц слабого пола, которые развелись с неустраивавшими их мужьями и не согласились жить в семьях, где чувствовали себя несчастливыми.

Катя Колисниченко, которая пережила два развода, дала понять, что и она уходила от мужей, которые пытались продавить ее границы и подчинить Катю себе.

«Да, всем нам хочется крепкую семью, но лучше подождать, чем соглашаться на роль второго плана или продавливания ваших границ, или на партнера, который уже с первых мгновений показал себя не очень. Он не изменится! Только гормончики завладеют вашим разумом и телом месяцев на 6-7, а потом розовые очки спадут и будет разочарование», - уверена Катя Колисниченко.

Она напомнила всем об известном изречении Омара Хаяма, согласно которому живет и сама: «Ты лучше голодай, чем что попало есть. И лучше будь один, чем вместе с кем попало».

Катя Колисниченко в феврале 2022 года развелась со вторым мужем Алексеем Солодовниковым, от которого у нее есть сын Савва. Алексей сейчас счастлив с новой избранницей и готовится стать отцом во второй раз.