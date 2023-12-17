Жасмин женит старшего сына, планируя прописать с родителями невесты договор о денежном вкладе в свадьбу

46-летняя певица Жасмин женит своего старшего сына Михаила от первого брака с бизнесменом Вячеславом Семендуевым.

Наследнику артистки 25 лет, со своей избранницей, 24-летней Евой Хачатурян, экс-фигуристкой, он познакомился только этим августом. И быстро решил, что это его судьба. Михаил уже сделал предложение своей избраннице, а маме пришлось только с этим смириться.

Однако сейчас Жасмин уже вмешалась в процесс организации предсвадебных и брачных мероприятий по традициям горских евреев, об этом рассказали на шоу НТВ «Ты не поверишь!»

Уже через несколько дней пройдет официальное обручение Михаила и Евы, когда молодые подтвердят свое желание узаконить отношения. А их родители подпишут специальный финансовый договор, в котором утвердят свой материальный вклад в свадьбу.

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