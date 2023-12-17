Дочь Пригожина решилась на пластику живота после родов за миллион рублей

Дочь Иосифа Пригожина Даная родила сына этим летом. Это прекрасное событие оставило на теле наследницы продюсера следы в виде отвисшего живота.

На шоу НТВ «Ты не поверишь!» Даная призналась, что собирается сделать пластическую операцию за миллион рублей, чтобы подкорректировать новую особенность своей внешности.

Даная планирует сделать абдоминопластику, чтобы убрать избыток жира и кожи. При этом дочь Пригожина утверждает, что полнота ее никогда не беспокоила, но живот после родов действительно некрасивый.

Также Даная Пригожина хочет убрать шрам от кесарева сечения, который сильно ее напрягает своим видом.

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