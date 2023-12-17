От исполнения Макаревич песни «Зурбаган» Королева разрыдалась на шоу «Суперстар!»

Настя Макаревич на телепроекте НТВ «Суперстар! Возвращение» удивила жюри своим проникновенным пением. Артистка исполнила старый хит Владимира Преснякова «Зурбаган», вызвав у Леры Кудрявцевой бурю эмоций.

Ведущая не скрыла, что чуть не расплакалась, настолько певица растрогала ее. А вот Наташа Королева не стала сдерживать слез и плакала открыто во время пения Насти Макаревич.

Члены жюри объяснили свои эмоции – эта песни ассоциируется у них с прекрасным периодом юности, когда они были безгранично беззаботны и счастливы.

Настя Макаревич получила 8 максимальных баллов за это выступление. А телепроект 16 декабря покинул Алексей Гоман.

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