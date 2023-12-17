Маликов о маленьком сыне: «Веру в Деда Мороза поддерживаем, готовит письмо»

Многие артисты на Новый год отказываются от домашнего торжества в пользу высокооплачиваемых корпоративов. Дмитрий Маликов предпочитает праздник встречать в кругу семьи. Однако не исключает моментов, когда выбор все-таки встанет падет на работу.

И тут дело не в деньгах, утверждает артист, главное – интересная идея, заинтересованность зрителей в нем.

В этом году Дмитрий Маликов совместит приятное с полезным. Он выступит в Подмосковье, а жена и маленький сын Марк окажутся в числе зрителей, так они смогут отпраздновать наступление 2024 года вместе.

«Старшая дочка Стеша уже взрослая, живет своей жизнью, а вот в детстве она очень ждала Деда Мороза, писала ему письма, однажды я даже пришел к ней в этом образе, и она меня не узнала. Веру в Деда Мороза поддерживаем и в младшем сыне Марке, он тоже готовит свое письмо волшебнику», - рассказал KP.RU народный артист России.

Он также заметил, что 1 января у его сестры Инны день рождения, поэтому после новогодней ночи вся родня старается собраться на семейном торжестве у певицы.

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